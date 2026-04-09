Раскрыты сроки полного развертывания РОС

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Кожевников: Российскую орбитальную станцию могут полностью развернуть в 2034-м

Полную конфигурацию Российской орбитальной станции (РОС) могут развернуть к 2034 году. Сроки раскрыли в презентации заместителя генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главного конструктора РОС Владимира Кожевникова, передает ТАСС.

Презентацию представили на форуме госкорпорации «Роскосмос» «Команда будущего», который проходит в рамках Недели космоса.

РОС должна прийти на смену постоянному участию «Роскосмоса» в проекте Международной космической станции (МКС). Считается, что в основе РОС будут лежать научно-энергетический модуль (НЭМ), многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) и узловой модуль (УМ).

Ранее в апреле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что перспективная РОС на начальных этапах должна работать без участия человека. Также он рассказал, что сведение МКС с околоземной орбиты планируют завершить в 2030 году. Работу по станции завершат в 2028 году.

