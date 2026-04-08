РОС поработает без человека

Баканов: Перспективная Российская орбитальная станция поработает без человека

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) на начальных этапах должна работать без участия человека. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

По его словам, РОС должна быть максимально автоматизированной. «Потому что когда мы в следующий раз эту инфраструктуру разместим на Луне, мы не можем рисковать жизнями людей. Там должен работать либо какой-то робот, либо она должна находиться на самообслуживании», — сказал руководитель.

Глава госкорпорации добавил, что заселение людей станет следующим этапом, когда технологии отработаны и угрозы жизни человека нет.

По словам Баканова, первый модуль РОС планируется запустить в 2028 году, а Международную космическую станцию (МКС) завершат сводить с околоземной орбиты в 2030-м.

Ранее Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что РОС станет первой в мире платформой-дроном.