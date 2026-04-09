Войти
Lenta.ru

Россия запустила ПЕРСТ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
«Известия»: Введен в эксплуатацию имитатор космического пространства ПЕРСТ

В Научно-исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт» введен в эксплуатацию испытательный стенд ПЕРСТ, имитирующий условия космического пространства, и предназначенный для испытания двигательных установок. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, диаметр камеры стенда равен 5 метрам, а объем испытательного отсека составляет 300 кубических метров.

Как пишет ТАСС, на базе стенда начались испытания безэлектродных плазменных ракетных двигателей, которые, по словам президента НИЦ Михаила Ковальчука, могут использоваться для полетов на Марс.

В марте гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что к середине 2030-х годов на Луну планируется доставить атомную электростанцию.

В январе Ковальчук заявил, что создание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводного беспилотника «Посейдон» стало результатом исследований советских ученых, начатых в конце 1940-х годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Росатом
Проекты
БПЛА
Луна
Марс
Робот
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 20:16
  • 15415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 19:49
  • 1042
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 17:52
  • 1
Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию
  • 08.04 15:28
  • 0
«Научите свою дочь разговаривать на польском»
  • 08.04 15:26
  • 3
Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой
  • 08.04 13:46
  • 1
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"