Американские F-35 сравнили с более старыми «Рапторами»

188
0
0
Фото: Jason Wells / Shutterstock / Fotodom
19FortyFive: Истребители F-35 уступают F-22 по эффективности воздушного боя

Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые пришли на смену F-22 Raptor, уступают им по эффективности воздушного боя. Возможности F-35 и более старого самолета пятого поколения сравнил обозреватель 19FortyFive Кристиан Орр.

По его словам, основная проблема F-22 заключается в недостаточном количестве самолетов. Кроме того, в США не могут строить новые «Рапторы». Орр назвал безрассудным решение о закрытии программы F-22 в 2009 году. К тому моменту успели построить 187 самолетов из запланированных 381.

Однодвигательные F-35, которые выпускают до сих пор, уступают F-22 в эффективности обеспечения воздушного превосходства. «Несмотря на то, что F-35 — первоклассная многоцелевая боевая машина, которая не раз доказывала свою эффективность в бою, она не обладает такими возможностями для воздушного боя, как Raptor», — говорится в публикации.

В марте очевидцы заметили модифицированный F-22 Raptor в ходе летных испытаний над пустыней Мохаве (Калифорния). Истребитель получил контейнер с инфракрасными датчиками и подвесные топливные баки.

