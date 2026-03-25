В небе заметили F-22 Raptor 2.0

267
0
0
Фото: Toby Melville / Reuters
TWZ: Истребитель F-22 Raptor 2.0 заметили во время летных испытаний

Модифицированный вариант первого в мире истребителя пятого поколения F-22 Raptor заметили во время летных испытаний. Об этом пишет портал TWZ.

Самолет, именуемый изданием F-22 Raptor 2.0, был замечен в небе над пустыней Мохаве (Калифорния) с новыми малозаметными подвесными топливными баками и контейнером с инфракрасными датчиками.

«Они сбрасываются, если это необходимо, но суть в том, что это не обязательно, и с этими самолетами можно выполнять те же маневры, что и на самолетах с чистым крылом», — сказала изданию вице-президент программы F-22 в корпорации Lockheed Martin Кэти Чиккарино.

В феврале TWZ сообщил, что первый в мире истребитель пятого поколения F-22 Raptor получил малозаметные подвесные топливные баки, которые позволят самолету преодолевать «огромные расстояния» и потребуются, например, в случае потенциального будущего конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

