F-22 получит подвесные топливные стелс-баки

Корпорация Lockheed Martin представила истребитель Raptor 2.0

Первый в мире истребитель пятого поколения F-22 Raptor получил малозаметные подвесные топливные баки и контейнеры с инфракрасными датчиками, устанавливаемыми под крылья. О модернизации самолета, известной как Raptor 2.0, представленной военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, сообщает издание TWZ.

Портал обратил внимание на масштабную модель самолета, презентованную Lockheed Martin на одном из мероприятий. Ранее об отдельных элементах модернизации F-22 сообщалось, но, по данным TWZ, теперь стало более наглядно ясно, о чем может идти речь.

Издание отмечает, что топливные баки позволят F-22 преодолевать «огромные расстояния» и потребуются, например, в случае потенциального будущего конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее данные самолеты получали обычные баки, которые повышали их радиолокационную заметность. Контейнеры с инфракрасной системой поиска и сопровождения целей полезен для обнаружения малозаметных целей, что также становится все более актуальным в Тихоокеанском регионе.

«В то же время, F-22 также получает ряд менее очевидных модернизаций, чтобы оставаться на вершине своих возможностей. К ним относятся увеличение вычислительной мощности и усовершенствования радара, средств связи и комплекса средств защиты», — говорится в публикации.

Там отмечается, что Lockheed Martin, вероятно, представила Raptor 2.0, который будет эксплуатироваться вплоть до того, как его полностью сменит истребитель шестого поколения F-47.

Ранее в эфире радиостанции BNR госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман признал, что истребитель пятого поколения F-35 производства крупнейшей в мире военно-промышленной корпорации Lockheed Martin можно взломать подобно смартфону линейки iPhone.