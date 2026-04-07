В России объяснили уникальность «Русских витязей» на Су-35С

«Ростех»: «Русские витязи» — единственная авиагруппа на тяжелых истребителях

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» остается единственной пилотажной группой, которая выступает на тяжелых истребителях. Уникальность «Русских витязей» объяснила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

С 2020 года «Русские витязи» используют истребитель поколения 4++ Су-35С в качестве основного самолета. Отмечается, что эта машина остается одним из самых мощных истребителей четвертого поколения в мире.

«Силовая установка Су-35С имеет изменяемый вектор тяги, что существенным образом увеличивает маневренные характеристики самолета», — говорится в сообщении.

В ходе выступлений летчики выполняют сложные фигуры высшего пилотажа, включая «петлю Пугачева», «чакру Фролова» и «колокол».

В марте стало известно, что норвежские истребители пятого поколения F-35A Lightning II встретились с Су-35С «Русских витязей» в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем. F-35A сопроводили бомбардировщики Ту-95МС, которые летели вместе с Су-35С.