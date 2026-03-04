Войти
Lenta.ru

Норвежские F-35A встретились с «Русскими витязями»

256
0
0
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters.

MWM: Норвежские истребители F-35A встретились с Су-35 из группы «Русские витязи»

Норвежские истребители пятого поколения F-35A в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем сопроводили пару российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которых, в свою очередь, сопровождали истребители четвертого поколения Су-35 из авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Журнал подчеркивает необычность данной встречи, поскольку Су-35 из «Русских витязей» обычно используют для выполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу и военных парадах.

В феврале MWM заметил, что Индия в рамках тендера Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) не согласилась на сделку с Россией по лицензионному производству истребителей четвертого поколения Су-35 из-за возможности получить более совершенный Су-57.

В январе обозреватель журнала 19FortyFive Харрисон Касс заметил, что Су-35 по своим тактико-техническим характеристикам впечатляет, однако у него есть серьезная проблема — «большая радиолокационная заметность и более слабая система объединения данных и сетевого взаимодействия, чем у ведущих западных и китайских истребителей».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Норвегия
Россия
Продукция
F-35A
ПАК ФА
Су-35
Ту-95
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 05:24
  • 186
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:38
  • 14787
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:32
  • 1
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 22:50
  • 1
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"
  • 03.03 19:41
  • 0
Комментарий к "В российской ракете "Орешник" используются советские лампы. Запад, высмеивая "отсталость" России, не понимает задумку (Sohu, Китай)"
  • 03.03 19:19
  • 2
В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения
  • 03.03 18:41
  • 0
Комментарий к "США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400" и "Американская PrSM станет убийцей российских С-400"