Войти
Lenta.ru

Российские бойцы прикрыли БТР-82А «кустами» и «Контактом»

172
0
0
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Российские бойцы оснастили БТР-82А динамической защитой и стальными «кустами»

Российский бронетранспортер БТР-82А с различными защитными конструкциями заметили в зоне специальной военной операции. На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке показан БТР-82А, корпус которого прикрыли блоками динамической защиты «Контакт» и решетчатыми экранами. Также бойцы оснастили машину «кустами» из расплетенных стальных тросов. Над крышей башни можно заметить традиционный «мангал», который усиливает защиту верхней полусферы.

Базовая броня БТР-82А обеспечивает защиту от пуль. Также транспортер получил противоосколочную защиту. В арсенал машины входит пулемет и автоматическая пушка калибра 30 миллиметров.

В феврале западное издание Army Recognition писало, что российский БТР-22 займет нишу между перспективными машинами и серийными БТР-82А. Новый транспортер отличает измененная компоновка с десантным отделением в кормовой части. Бронирование БТР-22 выдерживает попадания пуль крупного калибра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
