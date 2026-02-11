Войти
Lenta.ru

На Западе определили место российского БТР-22

241
0
0
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС.

AR: Новый БТР-22 займет место между устаревающими и перспективными машинами

Новый российский бронетранспортер БТР-22, который демонстрируют на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, займет нишу между перспективными машинами и устаревающей техникой. Место новинки определили в публикации западного издания Army Recognition (AR).

«С точки зрения развития, БТР-22 занимает промежуточное положение между массовым российским парком и моделями следующего поколения», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что потенциальные покупатели БТР-22 получат войсковую «рабочую лошадку», а не нишевую боевую машину. БТР-22, который развивает скорость более 85 километров в час, позволит оперативно перебрасывать войска. Это особенно важно в регионах, где преобладают дороги с твердым покрытием. При этом мощное вооружение машины дает возможность эффективно поражать различные цели.

В феврале компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что БТР-22 превосходит прошлые модели по взрывостойкости и уровню баллистической защиты. По запросу заказчиков машину можно оснастить обитаемым боевым отделением от БТР-82А или дистанционно управляемым боевым модулем «Баллиста».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
РОЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 05:38
  • 14156
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 22:17
  • 0
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 10.02 22:04
  • 0
Комментарий к "Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)"
  • 10.02 15:47
  • 1
Насколько эффективны западные ВВС и ВМФ для войны Запада против России?
  • 10.02 11:56
  • 4
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 10.02 11:55
  • 1
Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии (Foreign Affairs, США)
  • 10.02 00:08
  • 0
Комментарий к ""Высокоточные комплексы" представят на World Defense Show новейшие средства ПВО"
  • 09.02 21:41
  • 0
Комментарий к "В США заявили о ненависти НАТО к российским бомбардировщикам Ту-160М"
  • 09.02 18:25
  • 8
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 09.02 17:37
  • 122
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 09.02 16:24
  • 1
Константин Феоктистов: единственный в СССР беспартийный космонавт
  • 09.02 14:32
  • 1
Европа готовится к сближению с Владимиром Путиным (Foreign Policy, США)
  • 09.02 06:23
  • 0
О роли ТЯО в гипотетической войне - в том числе, с учетом планов СА 80-ых.
  • 09.02 05:42
  • 1
Ростех представит в Эр-Рияде комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 09.02 04:51
  • 2
Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»