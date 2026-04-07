В США заждались российского МиГ-41

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
19FortyFive: Российский самолет МиГ-41 амбициозен, но неясно, существует ли он

Российский боевой самолет МиГ-41 амбициозен, но неясно, когда ждать его появления на публике и существует ли он вообще. Соответствующим вопросом задался обозреватель американского журнала 19FortyFive Крис Осборн.

Автор утверждает, что самолет шестого поколения МиГ-41, предназначенный для уничтожения вражеских истребителей, разведывательных самолетов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и наземных целей, должен заменить МиГ-31 и стать российский ответом на американский F-47.

Также, как пишет обозреватель, МиГ-41 сможет применяться для перехвата гиперзвуковых ракет, используя для этого сверхдальнобойную ракету класса «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью. «Это утверждение звучит амбициозно, но потенциально осуществимо, если бы летательные аппараты были подключены к сети спутников и других воздушных и наземных датчиков», — пишет автор.

По его словам, главный вопрос заключается в том, существует ли этот самолет уже сейчас. «Если да, то когда же он может показаться?» — задался вопросом обозреватель.

Ранее госкорпорацию «Ростех» утверждала, что работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА) и вооружениям для него идут в соответствии с ранее утвержденным графиком.

В январе автор 19FortyFive Харрисон Касс заявил, что российский боевой самолет МиГ-41 формально превосходит американский истребитель шестого поколения F-47, однако может быть лишь показухой, поскольку существует только на бумаге.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 01:52
  • 1
Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)
  • 07.04 00:45
  • 1
Комментарий к "Идеальный самолёт не спасёт: Россия сыграла в другую игру"
  • 06.04 21:44
  • 15377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 21:13
  • 984
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 19:44
  • 115
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 14:56
  • 0
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"