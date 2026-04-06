SpaceX подала жалобу на Amazon из-за орбиты спутников Amazon Leo

Компания SpaceX подала жалобу в Федеральную комиссию по связи (США) на интернет-гиганта Amazon из-за орбиты его спутников Amazon Leo. Об этом сообщает European Spaceflight.

В жалобе от 1 апреля SpaceX обращает внимание, что в феврале 32 спутника Amazon Leo были выведены ракетой Ariane 64 европейской компании Arianespace на более высокую околоземную орбиту, чем разрешил регулятор.

Согласно заявлению SpaceX, Amazon и Arianespace нарушили утвержденный план по уменьшению количества космического мусора на орбите и условия своей лицензии, развернув спутники Amazon Leo на низкой околоземной орбите на высоте от 50 до 90 километров выше разрешенных 400 километров «без надлежащей координации или обмена информацией».

Компания Amazon ответила на жалобу 2 апреля, заявив, что данная претензия «вызывает удивление», поскольку SpaceX выводила спутники Amazon Leo на высоту 460 километров в ходе трех отдельных миссий Falcon 9 (принадлежит SpaceX) в 2025 году и «не поднимала этот вопрос».

Amazon сообщила, что заранее уведомила регулятор об изменении орбиты, «серьезно относится к опасениям и оценке рисков SpaceX» и предложила решение, от которого, по ее словам, конкурент отказался, и в перспективе перейдет на выведение спутников на ранее заявленную позицию.

В марте издание сообщило, что Европейское оборонное агентство заключило с консорциумом во главе с испанской компанией Sener контракт на разработку военного спутника, предназначенного для работы на сверхнизкой околоземной орбите (от 150 до 350 километров над поверхностью планеты).