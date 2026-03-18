Евросоюз создаст военный спутник для сверхнизкой орбиты

Фото: Yui Mok / PA Images via Getty Images
Европейское оборонное агентство заключило с консорциумом во главе с испанской компанией Sener контракт на разработку военного спутника, предназначенного для работы на сверхнизкой околоземной орбите (от 150 до 350 километров над поверхностью планеты). Об этом сообщает European Spaceflight.

Сумма соглашения составляет 15,65 миллиона евро. В консорциум, возглавляемый Sener, входит еще 16 компаний. Исследовательский проект VLEO-DEF финансируется пятью странами ЕС — Испанией, Францией, Люксембургом, Португалией и Словенией. Срок реализации программы — 36 месяцев.

К преимуществам VLEO-DEF издание относит возможность получения четких снимков поверхности Земли и небольшое время задержки сигнала, к недостаткам — воздействие атмосферы на космический аппарат, которое требуют корректировки орбиты и сокращает срок службы спутника.

В феврале состоялся первый старт европейской ракеты Ariane 6 в модификации с четырьмя боковыми ускорителями (Ariane 64) в результате которого на околоземную орбиту были успешно выведены американские спутники Amazon Leo.

