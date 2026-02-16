Европа успешно запустила американские спутники Amazon Leo

Европейская ракета Ariane 64 успешно запустила американские спутники Amazon Leo

Европейская ракета Ariane 64 успешно запустила американские спутники Amazon Leo. Об этом сообщает портал NSF.

Ракета Ariane 6 с четырьмя твердотопливными ускорителями (Ariane 64) и 32 спутниками системы Amazon Leo (бывший Kuiper) стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане 12 февраля в 19:50 московского времени. Миссия по выведению космических аппаратов продлилась 114 минут.

Состоявшийся полет стал первым для варианта Ariane 64. Ранее носитель Ariane 6 пять раз запускался с двумя боковыми твердотопливными ускорителями (в варианте Ariane 62). Также в ходе данной миссии был впервые использован удлиненный головной обтекатель ракеты.

В январе портал European Spaceflight сообщил, что европейский пусковой оператор ArianeGroup сменит гендиректора с Мартина Сиона на Кристофа Брюно.

В сентябре это же издание заметило, что ArianeGroup заключила с предприятием MT Aerospace контракт на поставку компонентов для 27 ракет Ariane 6.