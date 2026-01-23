Войти
Lenta.ru

ArianeGroup сменит гендиректора

266
0
0
Фото: Christian Hartmann / Reuters
Фото: Christian Hartmann / Reuters.

Европейский оператор ArianeGroup сменит гендиректора

Европейский пусковой оператор ArianeGroup сменит своего гендиректора с Мартина Сиона на Кристофа Брюно, сообщает портал European Spaceflight.

С 2020 года Брюно в компании Safran Aircraft Engines занимал должность исполнительного вице-президента и генерального директора подразделения военных двигателей. К свои обязанностям в ArianeGroup новый руководитель приступит 1 апреля. Портал напоминает, что в октябре Сион решил не продлевать контракт на работу.

В октябре прошлого года в интервью Agence France-Presse глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что Европе срочно требуется собственная многоразовая ракета.

В сентябре портал European Spaceflight рассказал, что компания ArianeGroup заключила с предприятием MT Aerospace контракт на поставку компонентов для 27 ракет Ariane 6.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ESA (ЕКА)
Safran
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 09:51
  • 13688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.01 09:10
  • 96
МС-21 готовится к первому полету
  • 23.01 09:04
  • 6
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"
  • 22.01 19:34
  • 1
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 22.01 17:24
  • 1
В США назвали главную проблему армии России
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))