В США прокомментировали закупку Индией у России пяти ЗРК С-400 «Триумф»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Defense News: Индия одобрила закупку пяти ЗРК С-400 из-за их эффективности

Индия официально одобрила масштабный пакет мер по модернизации Вооруженных сил на общую сумму 25 миллиардов долларов, который включает, в частности, закупку у России пяти новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», а также, возможно, транспортных самолетов. Об этом пишет американское издание Defense News.

По данным издания, решение о приобретении у России пяти дополнительных ЗРК является одним из ключевых решений Совета по оборонным закупкам страны, возглавляемого министром обороны Раджнатхом Сингхом. «Эти комплексы дополнят пять С-400, заказанных Индией в 2018 году — три из них развернуты вдоль северной и западной границ страны, а поставка двух запланирована на этот год», — говорится в публикации.

Там отмечается, что решение о покупке ЗРК свидетельствуют о стремлении Индии усилить противовоздушную оборону страны, которая сталкивается с угрозами из Китая, Пакистана и Мьянмы. «Системы С-400 доказали свою эффективность, перехватывая воздушные угрозы и сбивая некоторые ракеты, выпущенные Исламабадом, поэтому теперь Индия знает, что они хорошо работают», — прокомментировал одобренный пакет военный аналитик Динакар Пери.

Также индийская сторона согласовала закупку 60 новых многоцелевых транспортных самолетов. По сообщениям СМИ, вероятными претендентами на поставки этих самолетов могут стать бразильская компания Embraer, американская Lockheed Martin и российская ОАК.

Defense News отмечает, что Россия остается ключевым поставщиком военной техники в Индию. «На это есть несколько причин. Во-первых, российская техника относительно дешевле и очень вынослива. Ее можно эксплуатировать где угодно, от минусовых температур в горах до жарких пустынь. Кроме того, индийские военные хорошо знакомы с российской техникой», — сказал военный аналитик из Нью-Дели Рахул Беди.

Минобороны Индии в марте сообщило о планах купить средние транспортные самолеты, ЗРК большой дальности и ударные беспилотники.

В декабре журнал Military Watch Magazine написал, что Индия начала официальные переговоры с Россией о закупке систем противовоздушной обороны С-500.

