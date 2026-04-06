Войти
Lenta.ru

Российские ночные перехватчики дронов «наведут и забудут»

381
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
ТАСС: В зоне СВО испытывают FPV-перехватчики дронов по принципу «навел и забыл»

В зоне специальной военной операции (СВО) испытывают ночные перехватчики FPV-дронов, работающие по принципу «навел и забыл». Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

«В дополнение к дневным дронам-перехватчикам в войсках проходят испытание ночные, ожидаем их эффективного применения», — сказал собеседник.

Агентство отмечает, что дневные перехватчики работают на больших высотах, а ночные перехватчики станут дополнением беспилотников типа «Елка».

Ранее в организации «Народный фронт» рассказали ТАСС, что разработчики дрона «Скворец» при поддержке «Кулибин-клуба» в кратчайшие сроки создали дрон-перехватчик, который использует направленный боеприпас для нанесения точечного ущерба.

В марте агентство со ссылкой на официального представителя компании-разработчика сообщило, что объемы серийного производства дронов-перехватчиков «Елка», которые используют для защиты от беспилотников противника, наращивают.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
