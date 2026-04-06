Разработчики российского «Скворца» создали дрон-перехватчик

«Народный фронт»: Разработчики дрона «Скворец» создали дрон-перехватчик

Разработчики дрона «Скворец» при поддержке «Кулибин-клуба» в кратчайшие сроки создали дрон-перехватчик, который использует направленный боеприпас для нанесения точечного ущерба. Об этом ТАСС рассказали в организации «Народный фронт».

Представитель компании-разработчика Антон сообщил, что дрон-перехватчик позволяет экономить дорогостоящие средства противовоздушной обороны.

«Он интегрирован с радарами, которые применяют наши зенитчики, изделие выходит в район перехвата и корректируется с помощью радара. Оказавшись в нужной точке, производится дистанционный подрыв, расстояние поражения — 4-5 метров», — сказал собеседник.

В сентябре газета «Известия» сообщила, что система удаленного управления «Орион» обеспечивает боевую работу FPV-дронов «Скворец», способных решать задачи в зоне СВО в темное время суток.

В августе Центр беспилотных систем и технологий впервые показал на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» дрон-перехватчик «Скворец ПВО», который благодаря искусственному интеллекту способен автоматически захватывать цели.