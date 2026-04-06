Разработчики российского «Скворца» создали дрон-перехватчик

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Народный фронт»: Разработчики дрона «Скворец» создали дрон-перехватчик

Разработчики дрона «Скворец» при поддержке «Кулибин-клуба» в кратчайшие сроки создали дрон-перехватчик, который использует направленный боеприпас для нанесения точечного ущерба. Об этом ТАСС рассказали в организации «Народный фронт».

Представитель компании-разработчика Антон сообщил, что дрон-перехватчик позволяет экономить дорогостоящие средства противовоздушной обороны.

«Он интегрирован с радарами, которые применяют наши зенитчики, изделие выходит в район перехвата и корректируется с помощью радара. Оказавшись в нужной точке, производится дистанционный подрыв, расстояние поражения — 4-5 метров», — сказал собеседник.

В сентябре газета «Известия» сообщила, что система удаленного управления «Орион» обеспечивает боевую работу FPV-дронов «Скворец», способных решать задачи в зоне СВО в темное время суток.

В августе Центр беспилотных систем и технологий впервые показал на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» дрон-перехватчик «Скворец ПВО», который благодаря искусственному интеллекту способен автоматически захватывать цели.

  • 06.04 14:56
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 14:31
  • 15372
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 12:55
  • 976
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 12:43
  • 114
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"
  • 05.04 19:29
  • 1
Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили
  • 05.04 16:00
  • 1
Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)