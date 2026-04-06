Российский «Спектр-М» заглянет в кротовые норы

НПО Лавочкина: Российская обсерватория «Спектр-М» заглянет в кротовые норы

Российский «Спектр-М» станет самой зоркой космической обсерваторией в мире и сможет заглянуть внутрь кротовых нор. Об этом ТАСС рассказало Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина.

«Ведутся работы по созданию бортового комплекса научной аппаратуры — уникального набора приборов, параметры которых ранее нигде в мире реализованы не были», — заявили в НПО.

Там добавили, что новая обсерватория обеспечит рекордную чувствительность и исключительно высокое угловое разрешение в миллиметровом диапазоне.

В январе НПО сообщило, что глава Российской академии наук Геннадий Красников поздравил организацию с успешным завершением основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».

В сентябре замдиректора Физического института академии наук (ФИАН) Лариса Лихачева рассказала, что в России нашли возможную замену западному концерну Air Liquide, который должен был поставить криомашину для перспективной обсерватории «Спектр-М», также известной как «Миллиметрон».

Российский космический телескоп «Миллиметрон» («Спектр-М») предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров). В 2013 году обсерваторию планировалось запустить в 2019-м.