Ядерные учения России в Сибири вызвали ужас на Западе

Издание Daily Mail назвало ракетный комплекс «Ярс» ужасающим

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Ярс», участвовавшие в учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Сибири, испугали Запад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Россия развернула ужасающую межконтинентальную ракету для ядерных учений», — говорится в материале.

Минобороны России также сообщило о проведении учений с ракетным комплексом «Ярс». Отмечается, что военнослужащие провели расчеты, которые охватывают перемещение с рассредоточением, а также смену полевых позиций. Ракетным войскам предстояло преодолевать участки условно зараженной территории, выполнять инженерное оборудование, маскировку и организацию охраны.

Ранее член Общественного совета госкорпорации «Роскосмос» Игорь Маринин заявил, что Россия планирует собрать ядерную энергетическую установку (ЭУ) на Луне в 2032 году. Он отметил, что без ядерной установки невозможна непрерывная работа оборудования Международной научной лунной станции (МНЛС).