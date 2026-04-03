Назван срок окупаемости первого за полвека полета человека к Луне

Глава ИКП Моисеев: Запуск космического корабля Orion окупится к 2050 году

Глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев в беседе с НСН рассказал, к какому сроку окупится полет на Луну. По его словам, это произойдет к 2050 году.

2 апреля NASA успешно запустило с космодрома сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion. В рамках Artemis II корабль с людьми впервые за более чем 50 лет покинет околоземную орбиту и совершит сравнительно близкий пролет мимо Луны. Миссия продлится около 10 суток. Моисеев назвал это переломным моментом в исследовании планеты, отметив, запуск корабля в общей сложности обошелся в 150 миллиардов долларов.

«Конкретно этот запуск обходится минимум в 50 миллиардов, сама ракета стоит два-три миллиарда (...) Для этого нужна база, нужно построить инфраструктуру для пользования ресурсами. Тогда все эти миллиарды должны в перспективе окупиться — это горизонт 2050 годов. Начинаем исследовать Луну для добычи воды, так как это идеальное ракетное топливо, которое в космосе очень нужно, там титан есть, алюминий, но нужна энергия, чтобы это все добыть. Проблема в том, что с Земли на орбиту доставлять что-то очень дорого — пять тысяч долларов за килограмм. А с Луны можно дешевле это все делать», — объяснил он.

Моисеев отметил, что США по освоению Луны догоняет только Китай. У КНР есть собственный проект по освоению планеты, изначально высадка планировалась на 2030 год.

«В России другой вектор развития сейчас. В 2025 году 65 процентов космических мощностей пришлись на США, на Китай — 22 процента, на Россию — 4 процента. У нас в планах пока только автоматические станции. Луна большая, места всем хватит на самом деле», — заключил он.