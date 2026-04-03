НАСА сообщило о проблемах на запущенном к Луне корабле Orion

НАСА: На запущенном к Луне космическом корабле Orion возникли проблемы со связью

На запущенном к Луне в рамках миссии Artemis II космическом корабле Orion возникли проблемы со связью. Об этом сообщил глава НАСА Джаред Айзекман, пишет «Интерфакс».

По его словам, в ходе запуска на Orion была зафиксирована кратковременная проблема со связью, когда сотрудники агентства на Земле не слышали сообщений космонавтов.

Кроме того, у космонавтов возникли проблемы с включением системы «управления отходами». Айзекман подчеркнул, что на устранение поломки нужно время.

Ночью 2 апреля с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида стартовала одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находятся астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Канадского космического агентства Джереми Хансен. В рамках Artemis II корабль с людьми впервые за более чем 50 лет покинет околоземную орбиту и совершит сравнительно близкий пролет мимо Луны.