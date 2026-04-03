НАСА сообщило о проблемах на запущенном к Луне корабле Orion

Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

НАСА: На запущенном к Луне космическом корабле Orion возникли проблемы со связью

На запущенном к Луне в рамках миссии Artemis II космическом корабле Orion возникли проблемы со связью. Об этом сообщил глава НАСА Джаред Айзекман, пишет «Интерфакс».

По его словам, в ходе запуска на Orion была зафиксирована кратковременная проблема со связью, когда сотрудники агентства на Земле не слышали сообщений космонавтов.

Кроме того, у космонавтов возникли проблемы с включением системы «управления отходами». Айзекман подчеркнул, что на устранение поломки нужно время.

Ночью 2 апреля с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида стартовала одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находятся астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Канадского космического агентства Джереми Хансен. В рамках Artemis II корабль с людьми впервые за более чем 50 лет покинет околоземную орбиту и совершит сравнительно близкий пролет мимо Луны.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:48
  • 963
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 06.04 00:46
  • 15369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"
  • 05.04 19:29
  • 1
Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили
  • 05.04 19:04
  • 2
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 05.04 19:03
  • 113
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.04 16:00
  • 1
Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)
  • 05.04 14:40
  • 5
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 04.04 22:54
  • 1
Опасные роботы: зенитчиков научат борьбе с наземными дронами
  • 04.04 22:50
  • 1
Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней
  • 04.04 22:46
  • 1
Тяжелый дрон ВС России превзошел "Бабу-ягу" во время боев за Константиновку
  • 04.04 22:41
  • 1
Комментарий к "Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35"