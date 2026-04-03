Раскрыто состояние ядерного «Нуклона» России

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости
Баканов: Аванпроект комплекса на основе ядерной установки «Нуклон» завершен

Аванпроект комплекса на основе ядерной энергетической установки «Нуклон» космического буксира «Зевс» завершен. Текущее состояние программы на заседании в Совете Федерации раскрыл генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«Формируем важнейший задел для исследования дальнего космоса. Завершен аванпроект космического комплекса на основе ядерной энергетической установки», — сказал руководитель.

В июле 2021-го РИА Новости, ссылаясь на материалы конструкторского бюро «Арсенал», сообщило, что российский перспективный космический буксир «Зевс» может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника.

В мае того же года агентство, ссылаясь на материалы Исследовательского центра имени Мстислава Келдыша, рассказало, что буксир «Зевс» с энергодвигательной установкой мегаваттного класса можно задействовать в российской системе противовоздушной обороны.

В октябре 2020-го РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса» на портале госзакупок сообщило, что госкорпорация в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон» за 4,2 миллиарда рублей намерена разработать аванпроект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки.

