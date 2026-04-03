Строительство Восточного завершится

Строительство космодрома Восточный планируется завершить в 2026 году, заявил на заседании в Совете Федерации генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«Достроить космодром Восточный планируем к осени 2026 года, но, дай бог, завершим до конца текущего года», — сказал руководитель.

В январе 2023 года Юрий Борисов, занимая должность главы госкорпорации, на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что планы второй очереди по созданию стартового комплекса для тяжелой ракеты «Ангара-5» на космодроме Восточный будут выполнены в срок.

В сентябре 2022 года агентство со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» заметило, что «Роскосмос» увеличит расходы на оборонные исследования и разработку вооружений, но сократит траты на космодром Восточный.

В марте 2022-го Дмитрий Рогозин, занимая пост гендиректора «Роскосмоса», на встрече с депутатами фракции ЛДПР заявил, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков.

В сентябре 2021 года он же доложил президенту России Владимиру Путину, что строительство второй очереди космодрома Восточный будет завершено в конце 2022 года.

В рамках первой очереди строительства на Восточном возвели универсальный стартовый комплекс для ракет семейства «Союз-2». Вторая очередь предполагает создание инфраструктуры для запуска ракет семейства «Ангара».