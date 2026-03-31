Российская «Герань» решила своеобразную задачу

Российский дрон «Герань» выполнил функцию установщика мин

Российский дрон-камикадзе «Герань» решил своеобразную задачу — выполнил функцию установщика мин. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

Издание затруднилось сравнить эффективность «Герани», по сравнению с инженерной системой дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», в постановке «умных» мин, однако заметило, что «дрон может доставить мины на десятки километров, перерезая логистические маршруты там, где этого не ожидают».

Ранее Telegram-канал заметил, что на Украине заявили о запуске Россией 999 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» за сутки.

Также в марте Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что Вооруженные силы России начали применять новые дроны-камикадзе «Герань-5».