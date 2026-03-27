На Украине заявили о запуске Россией 999 «Гераней» за сутки

На Украине заявили о запуске Россией 999 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» за сутки, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Если это число хотя бы немного близко к реальности, то выход РФ на пуски в 1000 дронов в сутки успешно реализован, а промышленность успешно справляется с большим объемом выпуска БПЛА», — говорится в публикации.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что ударные беспилотники «Герань» становятся быстрее, поэтому они могут уходить от дронов-перехватчиков Вооруженных сил Украины.

Также в марте Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что Вооруженные силы России начали применять новые дроны-камикадзе «Герань-5».