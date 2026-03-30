Северная Корея испытала двигатель для способной достичь США ракеты

КНДР провела наземное испытание твердотопливного двигателя ракеты, способной достичь территории США. Об этом сообщает Associated Press.

«Максимальная допустимая мощность двигателя составляет 2500 килотонн, что выше показателя в 1970 килотонн, зафиксированного в ходе аналогичных испытаний твердотопливного двигателя в сентябре», — отмечается в материале.

Уточняется, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за ходом испытаний.

В прошлом году КНДР заявила об испытании стратегических крылатых ракет большой дальности. 29 декабря официальные представители Северной Кореи заявили об успешных пусках стратегических крылатых ракет большой дальности в море. Тем самым КНДР провела проверку сил ядерного сдерживания.