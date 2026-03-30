Северная Корея испытала двигатель для способной достичь США ракеты

Фото: KCNA / Reuters
КНДР провела наземное испытание твердотопливного двигателя ракеты, способной достичь территории США. Об этом сообщает Associated Press.

«Максимальная допустимая мощность двигателя составляет 2500 килотонн, что выше показателя в 1970 килотонн, зафиксированного в ходе аналогичных испытаний твердотопливного двигателя в сентябре», — отмечается в материале.

Уточняется, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за ходом испытаний.

В прошлом году КНДР заявила об испытании стратегических крылатых ракет большой дальности. 29 декабря официальные представители Северной Кореи заявили об успешных пусках стратегических крылатых ракет большой дальности в море. Тем самым КНДР провела проверку сил ядерного сдерживания.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 04:58
  • 15281
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.03 04:51
  • 843
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:55
  • 1
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"
  • 29.03 02:04
  • 2
Италия бесплатно передаст Индонезии списанный авианосец "Джузеппе Гарибальди"
  • 29.03 01:05
  • 0
Комментарий к "Глава Военного комитета НАТО: "стена дронов" на восточном фланге Европы находится в стадии тестирования"
  • 28.03 22:20
  • 1
Если Прибалтике не ответить, дело дойдёт и до «беспилотной» блокады Калининграда
  • 27.03 21:20
  • 2
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"