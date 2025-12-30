Войти
КНДР испытала ракеты большой дальности

Фото: Kcna / Reuters
Фото: Kcna / Reuters.

КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности

КНДР заявила об испытании стратегических крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

В понедельник, 29 декабря, официальные представители Северной Кореи заявили об успешных пусках стратегических крылатых ракет большой дальности в море. Тем самым КНДР провели проверку сил ядерного сдерживания. Отмечается, что пуск ракет состоялся через несколько дней после того, как страна показала свою первую атомную подводную лодку.

Запуск ракет большой дальности состоялся в воскресенье, 28 декабря. Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил «большое удовлетворение» относительно испытаний у западного побережья страны. В своем обращении глава КНДР заявил, что подобное оружие является «ответственным осуществлением права на самооборону и сдерживание перед лицом внешних угроз безопасности».

Журналисты американского канала ABC News заявили, что вооруженные силы Южной Кореи подтвердили факт нескольких запусков крылатых ракет в воскресенье утром. По словам опрошенных телеканалом аналитиков, в случае вооруженного конфликта Северная Корея будет стремиться использовать крылатые ракеты для нанесения ударов по американским военным кораблям и авианосцам.

26 декабря в Минобороны РФ заявили, что Украина за неделю провела несколько атак по территории России при помощи западного вооружения. Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, восемь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и другие образцы иностранного вооружения.

