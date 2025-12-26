Войти
КНДР показала свою первую АПЛ

Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters.

Северная Корея показала фотографии первой атомной подводной лодки

КНДР продемонстрировала фотографии своей первой подводной лодки с атомной силовой установкой. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

На изображениях показали, как утверждается, первую атомную подводную лодку (АПЛ), созданную в КНДР. Уточняется, что субмарина была продемонстрирована главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Судя по снимкам, подводная лодка находится в доках и пока не спущена на воду.

Водоизмещение судна составляет 8700 тонн. Северокорейский лидер Ким Чен Ын подчеркнул важность подобных боевых кораблей для оборонной политики КНДР. «Мы рассматриваем сверхмощный наступательный потенциал как лучшую защиту национальной безопасности при развитии вооруженных сил», — процитировали политика в KCNA.

Журналисты американского телеканала CNN заявили, что по водоизмещению первая северокорейская субмарина сравнима с большинством атомных ударных подводных лодок класса «Вирджиния», которые входят в состав флота США.

В интервью CNN старший научный сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле Хон Мин заявил, что КНДР может провести испытания ракет после спуска АПЛ на воду в течение следующих двух лет.

В октябре журналисты издания Army Recognition заявили, что новая реактивная система залпового огня (РСЗО), которую продемонстрировали на параде в Пхеньяне 10 октября, демонстрирует способность КНДР копировать лучшие западные решения.

