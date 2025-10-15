Войти
Lenta.ru

Новую РСЗО КНДР назвали прямым вызовом США

699
0
0
Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP
Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP.

В Army Recognition назвали похожую на HIMARS РСЗО КНДР вызовом превосходству США

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО), которую продемонстрировали на параде в Пхеньяне 10 октября, демонстрирует способность КНДР копировать лучшие западные решения. Об этом пишет Army Recognition.

Установку называют копией американской РСЗО HIMARS из-за внешнего сходства двух систем. Отмечается, что демонстрация корейской разработки вызвала обеспокоенность на Западе из-за растущей способности Пхеньяна копировать мобильность и точность западной артиллерии.

Как и HIMARS, корейская РСЗО получила трехосное шасси и модульную конфигурацию, которая позволяет использовать пакеты с различными ракетами. «Западные военные обозреватели быстро проанализировали это, расценив как прямой вызов технологическому превосходству США», — говорится в материале.

Автор допустил, что модульная установка может нести реактивные снаряды калибров 122 и 240 миллиметров, а также неизвестную баллистическую ракету. Считается, что она может быть уменьшенным вариантом тактической ракеты KN-23. Издание подчеркнуло, что разработка таких систем демонстрирует растущий интерес КНДР к скорости, живучести и модульности РСЗО. При этом в публикации предположили, что «северокорейский HIMARS» уступает западным аналогам по эффективности системы управления огнем.

Ранее в октябре Telegram-канал «Военная хроника» подсчитал, что у ВСУ осталось около 5-10 процентов поставленных Западом РСЗО HIMARS. При этом арсеналы Киева регулярно пополняют.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Украина
Продукция
HIMARS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 18:22
  • 0
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 16:37
  • 30
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 15.10 01:42
  • 10833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)
  • 14.10 22:19
  • 1
"Добросовестный и честный человек": арестованный генерал написал письмо Путину
  • 14.10 22:10
  • 1
Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя
  • 14.10 19:34
  • 1
Стало известно о планах России удвоить производство танков
  • 14.10 17:04
  • 10
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США