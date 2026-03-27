В США объяснили исчезновение Abrams в зоне СВО

19FortyFive: Танк M1 Abrams слишком стар для современной войны

Киев практически полностью вывел танки M1 Abrams с линии фронта из-за российских дронов. Исчезновение машин американского производства объяснил обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

По словам автора, Abrams оказался слишком устаревшим для современных боевых действий. Он напомнил, что американские танки эффективно показали себя в ходе войны в Персидском заливе, поскольку силы коалиции обеспечили превосходство в воздухе. Вайхерт подчеркнул, что M1 не предназначены для работы в одиночку. «Даже до появления кошмарных беспилотников современная танковая война требовала поддержки всех родов войск», — пишет он.

В публикации отметили, что самой большой проблемой Abrams в зоне специальной военной операции (СВО) стали российские дроны-камикадзе. Они эффективно поражают танки в уязвимые места — крышу башни и корпуса. По мнению автора, танк не может быть эффективным оружием в условиях доминирования беспилотников.

В феврале издание 19FortyFive писало, что новый американский танк M1E3 Abrams, который легче машин серийных модификаций, создают на основе уроков, извлеченных из конфликта на Украине.