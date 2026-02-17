В США связали создание облегченного Abrams с Украиной

19FortyFive: Новый M1E3 Abrams создадут на основе уроков конфликта на Украине

Новый американский танк M1E3 Abrams, который легче машин серийных модификаций, создают на основе уроков, извлеченных из конфликта на Украине. Особенности перспективного танка связали с СВО в публикации 19FortyFive.

«В ходе продолжающегося конфликта танки столкнулись с беспрецедентными угрозами со стороны беспилотных летательных аппаратов и высокоточной артиллерии, поскольку динамика боя быстро меняется», — говорится в материале.

По словам автора, СВО показала, что бронетехника должна обладать современными системами активной защиты. Также танки следует снабжать решениями для простой интеграции перспективных средств защиты. Отличительной чертой прототипа M1E3, который демонстрировали в январе, стала модульная конструкция. Она позволит оперативно менять ключевые узлы машины.

В январе 19FortyFive писало, гибридная силовая установка M1E3 обеспечит сниженную тепловую сигнатуру и низкий уровень шума. Это повысит скрытность танка.