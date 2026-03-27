Войти
Lenta.ru

Необходимость ВС России в штурмовых УБИМ оценили

Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters.

«Известия»: ВСУ не пожалеют на новую российскую УБИМ даже снаряд HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пожалеют на новую российскую универсальную боевую инженерную машину (УБИМ) даже снаряд High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), рассказали газете «Известия» опрошенные военные эксперты.

«Если будут стоять танк и инженерная машина, то они будут целиться в первую очередь в инженерную машину. Такая техника необходима для того, чтобы обеспечить заход штурмовых групп», — сказал полковник запаса инженерных войск Алексей Крот.

Военный эксперт Юрий Кнутов заметил, что для работы на переднем крае УБИМ должны получить хорошие бронирование и защищенность.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что УБИМ обладает возможностями трех боевых машин — бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР) — и «жизненно необходима для прорыва обороны противника и обеспечения наступления».

Созданная на базе танка Т-90М «Прорыв» новая УБИМ получила универсальное бульдозерное оборудование с изменяемым положением крыльев отвала, защиту от средств боевого воздействия, противорадиационную защиту, прицел с тепловизорным и телевизионным каналами, лазерный дальномер. Боевой модуль УБИМ включает пулемет калибра 12,7 миллиметра. Экипаж машины состоит из пяти членов — командира, механика-водителя и трех саперов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
