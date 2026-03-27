УБИМ и ценим: армия получила машину, заменяющую сразу три вида техники

Новая инженерная разработка способна работать как эвакуатор, расчищать завалы и прокладывать маршруты

В инженерные войска поступила новая универсальная бронированная машина, способная заменить сразу три вида техники. Она используется для расчистки завалов, прокладки маршрутов и эвакуации поврежденной бронетехники. По оценкам экспертов, появление таких комплексов повышает мобильность подразделений на передовой.

Что представляет собой новая инженерная машина

Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) принята на вооружение инженерными войсками России, сообщили «Известиям» в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»). По совокупности характеристик УБИМ не имеет аналогов, рассказали в концерне.

Источник изображения: Фото: пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

Несмотря на сосредоточение основных усилий на выпуске танков, концерн «Уралвагонзавод» продолжает работу и над другой необходимой техникой.

«Отлаженные производственные процессы и ритмичные поставки боевых машин в войска позволили расширить линейку продукции за счет инженерной и специальной техники, в частности машины УБИМ, которую заказчик принял на вооружение», — отметили в концерне.

Комплекс обладает функциональными возможностями сразу трех машин — бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования, рассказали в концерне УВЗ.

УБИМ предназначена для обеспечения продвижения войск и проведения инженерных работ в условиях огневого воздействия. Она способна прокладывать колонные пути, устраивать съезды и выезды на крутых берегах рек и оврагов, расчищать дороги от снега и прокладывать пути по снежной целине. Кроме того, машина может проделывать проходы в каменных и лесных завалах, засыпать рвы, воронки, овраги и другие препятствия, валить деревья, укладывать дорожное покрытие для проезда техники.

— УБИМ призвана значительно повысить эффективность действий инженерных войск, в том числе на переднем крае. Новейшая инженерная техника жизненно необходима для прорыва обороны противника и обеспечения наступления, — рассказали в концерне «Уралвагонзавод».

Источник изображения: Фото: пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

Машина создана на базе танка Т-90, обладает хорошим бронированием и оснащена динамической защитой.

Она оборудована мощным бульдозерным отвалом, а также стрелой, на которой размещен экскаваторный ковш. При необходимости его можно заменить на гидравлический молот, способный разрушать бетонные и железобетонные конструкции в каменных завалах. Эти инструменты позволяют преодолевать любые виды заграждений.

В набор средств УБИМ входят тяговая и вспомогательная лебедки, с помощью которых можно эвакуировать технику, и комплект для преодоления минно-взрывных заграждений. Машина оснащена электронной системой управления.

Экипаж УБИМ — командир, механик-водитель и три сапера. На крыше установлен дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд». Также предусмотрена система постановки дымовой завесы.

Источник изображения: Фото: пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

В машине имеются средства разведки маршрутов движения войск, защитное оборудование и ручной гидравлический инструмент.

— «Ростех» поставляет основную долю вооружения для нужд СВО, традиционно исполняя гособоронзаказ в полном объеме. При этом процесс разработки новых образцов техники не прекращается ни на день. УБИМ, созданная специалистами нашего концерна «Уралвагонзавод», — универсальная машина для решения разных инженерных задач. Она способна эвакуировать тяжелую технику с поля боя, ровнять с землей заграждения противника и прокладывать бойцам путь через минные поля, — отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

По его словам, принятие УБИМ на вооружение подтверждает потребность армии в проходимых, мощных, хорошо защищенных машинах.

— За последнее время «Уралвагонзавод» также передал Минобороны России инженерные машины разграждения и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80. Всё это современные инженерные средства, которые помогают приблизить победу», — добавил Бекхан Оздоев.

Источник изображения: Фото: пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

На линии боевого соприкосновения инженерная техника стала для ВСУ приоритетной целью, поскольку именно с ее помощью разрушают укрепления, рассказал «Известиям» полковник запаса инженерных войск Алексей Крот.

— На такую технику они не жалеют даже «Хаймарсы», — пояснил он. — Если будут стоять танк и инженерная машина, то они будут целиться в первую очередь в инженерную машину. Такая техника необходима для того, чтобы обеспечить заход штурмовых групп.

Алексей Крот добавил, что в некоторых случаях эти функции может выполнить танк с навесным оборудованием, но это не столь эффективно, как задействовать специализированную машину. Универсальная техника будет большим подспорьем для наших инженерных войск, отметил он.

— Инженерные машины всегда востребованы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов. — Главный вопрос в том, насколько они живучие. Учитывая, что такой технике приходится действовать на передовой в зоне действия дронов противника, у них должны быть хорошее бронирование и защищенность.

Источник изображения: Фото: пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

Универсальная инженерная машина крайне необходима в войсках, добавил эксперт.

— Они могут помогать российским подразделениям оборудовать позиции, чтобы сдержать продвижение противника. В случае прорыва обороны противника необходимо провести разминирование, сделать проходы в заграждениях, — заключил он.

Какую технику получают инженерные подразделения

Ранее «Известия» сообщали, что в войсках стартовали испытания нового наземного робототехнического комплекса «Уран-3». Машина создана для инженерных и штурмовых частей и предназначена для выполнения задач по разминированию и преодолению заграждений.

«Уран-3» работает на гусеничном шасси, что обеспечивает ему хорошую проходимость по пересеченной местности. На борту установлен мощный трал, позволяющий эффективно обезвреживать противопехотные мины. Кроме того, комплекс оснащен боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом, что дает возможность поддерживать огнем наступающие подразделения.

Управление роботом осуществляется дистанционно: оператор использует специальный пульт и может находиться на удалении в сотни метров от машины, что существенно снижает угрозу для жизни личного состава. Для эффективного управления требуется высокая квалификация: необходимо одновременно контролировать движение техники, анализировать окружающую обстановку и вести огонь по целям.

Роман Крецул