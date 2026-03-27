На Украине создали скоростной дрон-перехватчик

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters
Создан украинский дрон-перехватчик UEB-1, ускоряющийся до 315 км/ч

Украинская компания OSIRIS AI представила скоростной дрон-перехватчик UEB-1. Об этом сообщает издание Defender.

Беспилотный летательный аппарат показали на мероприятии Xpotential 2026, которое проходит в Германии. Скорость изделия составляет до 315 километров в час, продолжительность полета – более 10 минут, дальность — до 18 километров. Машина может нести боевую часть до 0,5 килограмм.

Уточняется, что дрон создан для резкого ускорения с сохранением стабильного управления при длительной высокой нагрузке. Устройство получило камеру дневного видения, опционально можно установить оптику для работы в условиях слабого освещения.

UEB-1 предназначен для выполнения задач противодействия другим беспилотникам, тактического перехвата, охраны периметра и оперативного развертывания. Центр разработки OSIRIS AI находится в польском Кракове, производственные линии расположены в Украине и Польше.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции начали боевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович». Дальность дрона составляет более 50 километров, а само изделие в ограниченных объемах поставляется в подразделения.

  • Обсуждаемое
  • 27.03 01:50
  • 3
Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США
  • 27.03 01:50
Комментарий к "Непроходной «Бал»: береговые комплексы научили атаковать корабли «волчьей стаей»"
  • 27.03 01:22
  • 15164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:13
  • 820
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.03 00:11
  • 0
Комментарий к "«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке"
  • 26.03 17:47
  • 0
«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке
  • 26.03 11:59
  • 1
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 26.03 11:40
  • 1
В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»
  • 26.03 11:00
  • 1
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 26.03 06:51
  • 2
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 04:29
  • 0
О современных авианосцах. Интересная статья в 3-х частях, с некоторыми моими комментариями.
  • 26.03 02:29
  • 1
В США создали наушники для военных с отслеживанием травм мозга
  • 26.03 02:21
  • 1
NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия