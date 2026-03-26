Войти
Lenta.ru

В США обеспокоились ломающимися «Томагавками»

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters
Forbes: Запущенные ракеты Tomahawk часто не срабатывают

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, которые активно применяют Военно-морские силы (ВМС) США, все чаще не срабатывают. Поломками стоящих на вооружении ракет обеспокоился обозреватель Forbes Дэвид Хэмблинг.

Он напомнил, что «Томагавки» — это острие копья американских военных операций. Однако все чаще появляются фотографии упавших ракет, которые не смогли поразить цель после запуска. Целые боевые части Tomahawk находили в Нигерии, Ираке и Сирии.

Первые BGM-109 начали поступать на вооружение ВМС в 1980-е годы. Флот закупает ракеты небольшими партиями, которые не всегда покрывают расход изделий в ходе военных операций. Поэтому на кораблях и подлодках находятся ракеты с различным сроком эксплуатации. Хэмблинг подчеркнул, что неисправности неизбежны при многолетнем хранении.

В 2024 году компания Raytheon получила контракт на сумму 287 миллионов долларов на продление срока службы 166 «Томагавков». Ракеты планировали эксплуатировать еще 15 лет. «Однако, похоже, это не принесло полного успеха, даже при цене в 1,7 миллиона долларов за ракету», — резюмирует автор.

Ранее в марте журнал The National Interest писал, что массированные удары крылатыми ракетами Tomahawk в ходе операции «Эпическая ярость» могут привести к истощению запасов дальнобойного оружия США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Нигерия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Raytheon
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
