Войти
Lenta.ru

В США предрекли дефицит главного оружия «Эпической ярости»

157
0
0
Фото: U.S. Navy via Getty Images
NI: Операция против Ирана истощает запасы крылатых ракет Tomahawk

Массированные удары крылатыми ракетами Tomahawk в ходе операции «Эпическая ярость» могут привести к истощению запасов дальнобойного оружия. Дефицит ракет, которые называют одним из главных средств поражения в ходе ударов по Ирану, предрек обозреватель Харрисон Касс в публикации The National Interest (NI).

В США выпускают около 90 «Томагавков» в год. По словам автора, этого слишком мало для поддержания нынешней интенсивности ударов. Касс подчеркнул, что Tomahawk, которые используют для поражения командных пунктов, радиолокационных станций и объектов военно-морских сил, определяют эффективность всей операции.

Отмечается, что в первые 72 часа операции против Ирана Военно-морские силы США запустили около 400 «Томагавков» — около 10 процентов от общего количества готовых к применению ракет.

«Масштабы истощения запасов значительны. Это больше, чем общее количество "Томагавков", выпущенных за последние пять лет, что вызывает опасения по поводу возможного истощения запасов», — пишет Касс.

Он допустил, что истощение запасов дальнобойного оружия США может повлиять на решение Китая о возможном вторжении на Тайвань.

Ранее в марте аналитик Центра стратегических и международных исследований Том Карако заявил, что вооруженные силы США на протяжении многих лет применяли высокоточные «Томагавки» там, где в этом не было необходимости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
США
Тайвань
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
