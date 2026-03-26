В Южной Корее начали массовое производство истребителей KF-21

KAI KF-21 Boramae
Истребитель KAI KF-21 Boramae.
Источник изображения: topwar.ru

Компания Korea Aerospace Industries (KAI) начала массовое производство новых истребителей KF-21 Boramae поколения 4++. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Истребители KF-21, разработанные по нашей собственной технологии и построенные нашими собственными руками, наконец-то выпускаются на рынок», — заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен на церемонии, которая прошла в штаб-квартире KAI в городе Сачхон.

Он добавил, что Сеул будет развивать успех KF-21, чтобы войти в четверку ведущих оборонных держав мира. По словам президента, производство самолета даст импульс для конкуренции с мировыми экспортерами оружия. В частности, Южная Корея планирует подписать соглашение о поставке 16 Boramae в Индонезию.

Программу разработки KF-21 запустили в 2015 году. Военные хотели получить сверхзвуковой истребитель местного производства для замены устаревших F-4 и F-5 производства США. Двухдвигательный самолет развивает скорость до 1,81 числа Маха. KF-21 оснащен современным радаром с активной фазированной антенной решеткой.

В феврале 2024 года стало известно, что южнокорейские самолеты T-50 и KF-21 получат ракеты Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) для поражения воздушных целей.

