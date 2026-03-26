США через два года запустят в космос ядерный реактор

НАСА в рамках миссии SR-1 Freedom отправит к Марсу аппарат с ядерным двигателем

США в рамках миссии Space Reactor 1 (SR-1) Freedom планируют к концу 2028 года отправит к Марсу аппарат с ядерным двигателем, который доставит на Красную планету полезную нагрузку Skyfall, состоящую из вертолетов типа Ingenuity. Об этом сообщает НАСА.

В ходе конференции Ignition, состоявшейся 24 марта, американское космическое агентство обнародовало ряд новых инициатив, связанных с лунной программой США и освоением дальнего космоса.

«Ядерная электрическая двигательная установка обеспечивает исключительные возможности для эффективной транспортировки грузов в дальнем космосе и позволяет осуществлять высокоэнергетические миссии за пределами Юпитера, где солнечные батареи неэффективны», — говорится в заявлении американского космического агентства.

Там же отмечается, что миссия SR-1 Freedom заложит нормативные основы для будущей американской ядерной энергетики в космосе.

Как пишет портал NSF, космический аппарат SR-1 Freedom будет оснащен ядерным реактором мощностью более 20 киловатт, работающим на высококонцентрированном низкообогащенном уране и диоксиде урана, заключенными в антирадиационную защиту из карбида бора. Вырабатываемое им тепло будет преобразовываться в электрическую энергию для питания ксеноновых ионных двигателей.

Также НАСА сообщило, что США приостановят строительство совместной с Европой окололунной станции Gateway, предпочтя сосредоточиться на создании инфраструктуры на поверхности естественного спутника Земли.