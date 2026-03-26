Войти
Lenta.ru

В США российский «Рассвет» признали конкурентом Starlink

Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос-Медиа / РИА Новости
Спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать конкурентом американской системы Starlink, признает Bloomberg.

Агентство прокомментировало недавний запуск первых 16 серийных аппаратов российской спутниковой группировки для обеспечения связи и доступа в интернет. «Этот шаг рассматривается как ответ на проект Starlink компании SpaceX», — говорится в публикации.

Первые 16 серийных спутников системы «Рассвет» запущены 23 марта ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M» с космодрома Плесецк.

По данным «Бюро 1440», космические аппараты успешно выведены на опорную орбиту, приняты на управление Центром управления полетов компании и после проверки бортовых систем будут направлены на целевую орбиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Фрегат РБ
Компании
SpaceX
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
