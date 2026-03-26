Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана

Фото: Henry Romero / Reuters.

Американские самолеты непосредственной поддержки A-10 Thunderbolt II могут стать главным кошмаром для катеров Военно-морских сил (ВМС) Ирана. Преимущества устаревающих штурмовиков назвали в публикации The National Interest (NI).

Отмечается, что закрытие Ормузского пролива Ираном напрямую влияет на ход операции «Эпическая ярость». Тегеран использует целый ряд средств для выполнения задачи, включая быстроходные катера. Они способны оперативно атаковать судно и быстро отступить в укрытие.

ВВС США экспериментируют с A-10, которые называют «Бородавочниками», в роли уничтожителей катеров. Как пишет издание, Thunderbolt II идеально подходит для такой миссии, поскольку он оптимизирован для работы на относительно малых скоростях.

Штурмовик несет семиствольную пушку GAU-8/A калибра 30 миллиметров, которая обеспечивает скорострельность около 4000 выстрелов в минуту. Также в арсенал A-10 входят различные бомбы и ракеты.

«Выполнение задач непосредственной авиационной поддержки самолетом A-10 над Ормузским проливом также позволяет другим самолетам поражать иные цели в Иране, которые также угрожают морскому судоходству», — говорится в материале.

Ранее в марте стало известно, что ВВС США начали применять A-10 для перехвата дронов в ходе операции «Эпическая ярость».

