В Китае оценили крылатое «Изделие 30»

Sohu: Российская ракета «Изделие 30» позволит наносить непредсказуемые удары

Новая российская ракета, которая известна под обозначением «Изделие 30», позволит Вооруженным силам России наносить непредсказуемые удары. Возможности изделия оценили в публикации китайского портала Sohu.

«Эксперты отмечают, что новая крылатая ракета "Изделие 30" сделает ударные возможности России более гибкими и непредсказуемыми», — говорится в материале.

Автор допустил, что «Изделие 30» смогут нести самолеты тактической авиации. Из-за большого количества таких самолетов противнику будет сложно отследить взлет потенциальных носителей ракеты.

Ранее Киев сообщал, что Вооруженные силы России начали применять новую ракету для ударов по целям на территории Украины. Считается, что «Изделие 30» — это упрощенная и более доступная версия ракеты Х-101. Дальность новой разработки оценивают в 1500 километров. При этом официальных данных о создании новой крылатой ракеты пока нет.

Ранее в марте американское издание TWZ допустило, что выпуск более простого «Изделия 30» займет меньше времени, чем производство дорогостоящих ракет.