Lenta.ru

В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

TWZ: Российская ракета «Изделие 30» создаст головную боль для ПВО Украины

Новейшая российская ракета «Изделие 30» создаст «головную боль» для противовоздушной обороны (ПВО) Украины, считает американское издание TWZ.

В публикации отмечается, что «Изделие 30» дешевле и быстрее в производстве, а также обладает большей поражающей способностью, чем предыдущие российские крылатые ракеты воздушного базирования. Издание допускает, что использование Россией нового оружия может указывать на исчерпание запасов старого и необходимость совершенствования производственной цепочки, которая должна успевать за нарастающим темпом применения ракет.

«В результате страна стремится создать оружие этого класса, которое дешевле в производстве и лучше подходит для характера конфликта», — пишет TWZ.

По данным издания, «Изделие 30» имеет складные крылья с размахом около трех метров, боеголовку массой 790 килограммов, дальность полета не менее 150 километров. Новая ракета оснащена компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Ее вероятным разработчиком, как пишет TWZ, выступает конструкторское бюро «Звезда», входящее в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Издание допускает, что при создании «Изделия 30» использовались наработки, которые можно встретить в других российских ракетах, что позволило снизить стоимость ракеты, уменьшить сложность конструкции и ускорить разработку. «Новое оружие предназначено в качестве более дешевой и простой альтернативы крылатым ракетам воздушного базирования, используемым бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160, а именно Х-101 и Х-555», — пишет портал со ссылкой на российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

TWZ предполагает, что «Изделие-30» имеет ряд недостатков по сравнению с более совершенными ракетами вроде Х-101, например, в области малозаметности, навигации и возможности установки ложной тепловой сигнализации.

Ранее в своем Telegram-канале «Война История Оружие» блогер Кирилл Федоров со ссылкой на украинские СМИ заметил, что новую российскую крылатую ракету воздушного базирования «Изделие 30» показали вблизи.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ту-160
Ту-95
Х-101
Х-555
Компании
Корпорация ТРВ
