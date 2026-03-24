Техносфера

За рубежом утверждают, что первый российский универсальный десантный корабль проекта 23900 активно строится

Модель УДК проекта 23900
Источник изображения: tehnoomsk.ru

В марте 2026 года иностранные источники опубликовали очередной шпионский спутниковый снимок строящегося в Керчи первого универсального десантного корабля «Иван Рогов» проекта 23900. Судя по изображению, сформирован почти полностью корпус 220-метрового авианесущего корабля и завершено сооружение надстройки.

Что это за корабль? «Иван Рогов» — первый из двух заложенных в 2020 году универсальных десантных кораблей нового проекта 23900 с полноценной полетной палубой и ангаром. Авиагруппа по проекту представлена на нем боевыми и транспортно-десантными вертолетами (до 20 Ка-52К, Ка-27/29/31) и 4 БПЛА. Проектные технические характеристики новых УДК в СМИ в 2020-2025 годах публиковались с расхождениями. «Усредненно» это: до 1000 десантников и до 75 единиц боевой техники, 4 десантных катера, российские двигатели и бортовые системы, дальность хода — более 11000 км. Оборону корабля должны были обеспечить установки ЗРАК «Панцирь-М» и 6-ствольные 30-мм пушки. Вполне вероятно, что в связи с опытом, полученным на флоте в ходе специальной военной операции, вооружение будет доработано с учетом необходимости более серьезной антидроновой защиты.

Строительство первого УДК проекта 23900 весной 2025 года уже попадало в кадр шпионского западного спутникового оборудования. На распространенных тогда снимках корабль выглядел как находящийся в стадии сборки корпуса. Новый снимок начала весны 2026 года говорит о хорошем прогрессе в строительстве «Ивана Рогова»:


На фото: так выглядел строящийся в Керчи первый УДК проекта 23900 11 марта 2026 года.
Источник: https://t.me/bmpd_cast/25396

Вместе с тем и сейчас пока прогнозы двухлетней давности о том, что в конце 2027 года он будет выведен на испытания, пока трудно как-либо подтвердить. В условиях продолжающихся боевых действий в регионе, подвижки на год-два в планах на таком большом объекте как 220-метровый авианесущий корабль вполне нормальное явление.

Что же касается строительства второго однотипного корабля «Митрофан Москаленко», то нет никаких, даже зарубежных предположений, что оно активно ведется. По крайней мере, за минувшие годы кроме сообщения о закладке в 2020 году на том же заводе «Залив» вместе с «Роговым» больше о втором УДК новостей не было.

Евгений Белкин

