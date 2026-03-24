Повышенный расход «Патриотов» на Ближнем Востоке объяснили

Фото: Stringer / Reuters.

Большой расход зенитных ракет систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Ближнем Востоке может быть связан с частой работой в автоматическом режиме. Истощение запасов ракет объяснил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Повышенный расход ракет ПВО для перехвата одиночных иранских дронов над Ближним Востоком, по мнению аналитиков, может быть связан с тем, что операторы комплексов Patriot во время налета... уходят в укрытия, оставляя систему работать в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.

Комплекс Patriot способен автоматически обнаруживать, сопровождать и перехватывать цели. Оборудование системы распознает угрозы и осуществляет пуск без команды оператора. Компьютер «Патриота» может просчитать траекторию цели, оптимальные точку перехвата и время старта перехватчика. При этом комплекс применяет избыточное количество ракет.

Ранее в марте газета The New York Times писала, что использование Ираном недорогих средств поражения ставит США и их союзников в экономически невыгодное положение. В частности, Patriot поражают дроны стоимостью 20-50 тысяч долларов ракетами, которые обходятся в несколько миллионов.

