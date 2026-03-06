Войти
В США подсчитали траты на перехват иранских дронов

Фото: Air Force / Tech. Sgt. Darnell T. Cannady / Handout / Reuters
NYT: Применение Ираном дешевых дронов ставит США в невыгодное положение

Использование Ираном недорогих дронов ставит Соединенные Штаты и их союзников в экономически невыгодное положение, когда стоимость защиты многократно превышает цену атаки. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

В статье отмечается, что соотношение стоимости одного одного перехвата в лучшем случае составляет десять к одному, однако оно может достигать и 60 или 70 к одному в пользу Ирана.

Американские комплексы Patriot, считающиеся золотым стандартом противоракетной обороны, поражают цели ракетами, стоимость которых составляет примерно три миллиона долларов за штуку, тогда как себестоимость одного иранского дрона не превышает 20-50 тысяч долларов.

Есть и другие, более дешевые варианты, например, системы радиоэлектронной борьбы, микроволновое и лазерное оружие. Однако они не такие надежные и создают слишком большие риски для гражданских, уточняет NYT.

Ранее стало известно, что в рамках конфликта с США Иран использовал «смертоносное оружие». Таким образом NYT назвала дроны, поразившие множество американских военных объектов. Иран применяет дроны Shahed для атак по всему региону, в том числе по отелям и военным базам, где дислоцированы американские военнослужащие.

