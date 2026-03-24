"Пролетарскому заводу" доверят сборку и испытания судовых малооборотных двигателей

304
0
0

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) планирует проводить крупноузловую сборку и испытания малооборотных двигателей большой мощности на "Пролетарском заводе" в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в своём обращении по случаю 19-летия со дня образования ОСК генеральный директор корпорации Андрей Пучков.

По его словам, такой выбор обусловлен несколькими факторами: транспортной доступностью и близостью к "Северной верфи", которая будет одним из основных заказчиков малооборотных двигателей; наличием компетенций производственного персонала; существующей инфраструктурой для организации стендов и проведения испытаний МОД.

"Мы не просто локализуем сборку, мы восстанавливаем полный цикл создания малооборотных двигателей, включая наиболее сложные позиции, которые ранее закупались за рубежом", – цитирует Sudostroenie.info Андрея Пучкова.

В январе этого года ОСК объявила о завершении первого этапа создания малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота. Его результатом стало формирование конструкторского бюро, сотрудники которого обладают необходимыми компетенциями в области дизельного двигателестроения.

В феврале Центр продуктовой специализации "ОСК-Движение" и Инжиниринговый центр "Кронштадт" подписали контракт в рамках проекта по созданию линейки малооборотных двигателей. Как пояснили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, стороны планируют разработать и произвести ряд высокотехнологичных узлов оборудования, чтобы обеспечить соответствие требованиям классификационных обществ и будущих заказчиков.

