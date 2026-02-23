ОСК привлекла "Кронштадт" к разработке малооборотного двигателя

Центр продуктовой специализации "ОСК-Движение" и Инжиниринговый центр "Кронштадт" подписали первый контракт в рамках проекта по созданию линейки отечественных судовых малооборотных двигателей. Как пояснили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, стороны планируют разработать и произвести ряд высокотехнологичных узлов оборудования для российского гражданского флота, чтобы обеспечить соответствие требованиям классификационных обществ и будущих заказчиков.

В рамках стартового этапа сотрудничества планируется выполнить комплекс инженерных работ, а затем подготовить рабочую конструкторскую документацию (РКД) и изготовить опытно-промышленный образец одного из ключевых компонентов малооборотного двигателя (МОД). Такой формат позволит своевременно начать детальное проектирование и испытания, одновременно формируя задел для локализации производства высокотехнологичных узлов на российских производственных площадках.

Производство судовых двигателей ОСК

"Инжиниринговый центр "Кронштадт" станет для ОСК надежным партнером в части наиболее сложных узлов малооборотного двигателя. Центр будет разрабатывать РКД, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для МОД", – подчеркнул заместитель генерального директора ОСК по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко.

В январе этого года ОСК объявила о завершении первого этапа создания малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота. Его результатом стало создание конструкторского бюро, сотрудники которого обладают необходимыми компетенциями в области дизельного двигателестроения.

"Соглашение с Инжиниринговым центром "Кронштадт" позволяет корпорации ускорить реализацию следующей фазы и подготовку к выпуску первого отечественного МОД в 2027–2028 годах", – подчеркнули в пресс-службе ОСК.