Войти
Lenta.ru

«Выкидной нож» России модифицировали

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia
Противокорабельную ракету (ПКР) Х-35 (по кодификации НАТО — Switchblade - «Выкидной нож») берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» могли модифицировать, заявил газете «Известия» военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Издание со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщило, что БРК «Бал» отрабатывают атаку на корабли противника тактикой «волчья стая», предполагающей применение нескольких ракет, идущих на цель с разных направлений.

По словам Корнева, применение данной тактики возможно в случае, если используемая БРК ракета получила новую прошивку или обновление программного обеспечения. «До последнего времени ничего не было известно о возможностях ракет типа Х-35 взаимодействовать между собой в процессе залпа», — заметил аналитик.

Эксперт напомнил, что ранее было известно о возможности применения ПКР «Гранит» в составе роя для поражения авианосца противника.

Экс-начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник заметил, что Х-35 может использоваться для нанесения ударов по наземным целям, а ее модификация, позволяющая использовать ракету в составе роя, могла затронуть головку самонаведения. «Поэтому головку необходимо точнее настраивать для уверенного распознавания именно наземных целей», — сказал эксперт.

Ранее газета «Красная звезда» заметила, что дозвуковые противокорабельные ракеты Х-35 комплекса «Бал» в полете маскируются на фоне моря.

В октябре 2021 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном секторе сообщило, что «Бал» получит новую ракету с вдвое увеличенной дальностью стрельбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Гранит
Х-35
Проекты
NATO
Авианосец
БФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
