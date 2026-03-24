Непроходной «Бал»: береговые комплексы научили атаковать корабли «волчьей стаей»

Береговые ракетные комплексы «Бал» отрабатывают новую тактику атак на корабли противника — она называется «волчья стая». При ее применении несколько ракет идут на цель с разных направлений. Такая массированная атака позволяет прорвать самую насыщенную систему ПВО и практически гарантировано поразить корабль противника. Эксперты отмечают, что подобным образом можно атаковать не только морские, но и наземные цели, что должно пригодится в ходе проведения военной спецоперации.

Перегрузка системы

Во время применения тактики «волчья стая» к морской цели дивизионом берегового комплекса (БРК) «Бал» к цели идут несколько ракет. Они как правило запускаются залпом, после чего расходятся в разные стороны, чтобы атаковать корабль противника с разных направлений, координирую свои действия, сообщили «Известиям» источники в Минобороны России.

Такой удар перегружает систему ПВО противника, не оставляя шансов на выживание корабля противника, отметили собеседники «Известий».

В арсенале БРК «Бал» — противокорабельные ракеты Х-35. Такой боеприпас после пуска снижается до малых высот — около пяти метров над уровнем воды. Заметить ее полет с помощью радаров практически невозможно, также рассказали они.

Учения, на которых отрабатывалась новая тактика, уже прошли в ВМФ России. По словам собеседников, все ракеты в ходе электронных пусков выдержали заданные параметры полета и поразили выбранные цели на дистанции свыше ста километров.

Когда несколько ракет практически одномоментно подходят к кораблю, его средства обнаружения и уничтожения воздушный целей значительно перегружаются, что повышает эффективность применяемого оружия — в нашем случае Х-35, рассказал «Известиям» экс-начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник.

— Во время атаки комплексу дается одна цель и заметная дистанция между ракетами позволяет их уничтожить, — пояснил вице-адмирал. — Если же несколько боеприпасов одномоментно подойдут с разных направлений на корабль, то целевой канал будет перегружен. Именно из этого складывается эффективность применения новой тактики.

Для того, чтобы действовать в «волчьей стае» ракета типа Х-35 с большой долей вероятности была модифицирована — получила новую прошивку, либо улучшенную версию программного обеспечения, рассказал «Известиям» военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— До последнего времени ничего не было известно о возможностях ракет типа Х-35 взаимодействовать между собой в процессе залпа, — объяснил он. — И это достаточно серьезный успех, что меняет тактику их применения. Они однозначно становятся гораздо более опасными для любых боевых кораблей и военно-морских соединений противника.

В воздухе, на море и на суше

Х-35 могут наносить удары и по наземным целям, отметил Александр Бражник.

— Здесь ключевую роль играет настройка головки самонаведения, — пояснил он. — Корабль — хорошо различимая цель на водной поверхности. Наземные объекты обнаружить сложнее: они сливаются с береговой линией, рельефом и застройкой. Кроме того, у них множество разнородных отражающих поверхностей, которые попадают в поле зрения системы наведения. Поэтому головку необходимо точнее настраивать для уверенного распознавания именно наземных целей.

По его словам, точное наведение во многом зависит от высокой степени организации разведки, которая должна заранее качественно выявить характеристики поражаемых объектов.

— Эту информацию надо будет заложить в программу наведения ракет Х-35, что обеспечит точную работу ракетчиков, — отметил вице-адмирал.

Ранее возможностью вести атаку стаей, координируя между собой действия, обладала противокорабельная ракета «Гранит», напомнил Дмитрий Корнев.

— Это более мощная, более серьёзная сверхзвуковая ракета, — пояснил он. — На них впервые была отработана тактика применения ракет стаей с заходом на цель с разных направлений и в разных эшелонах высот. При применении «Гранитов» гарантировалось поражение сильно защищённых целей типа авианосцев.

Новые возможности Х-35 существенно усиливает боевой потенциал этих ракет. Причем при необходимости они могут поражать наземные цели, что будет востребовано в ходе СВО, отметили эксперты.

С учетом опыта СВО

Береговые ракетные войска активно развиваются с учетом опыта специальной военной операции. Как сообщали «Известия», в их составе сформированы огневые группы защиты от беспилотников. Эти подразделения оснащены антидроновыми и помповыми ружьями, а также переносными зенитными ракетными комплексами. Их задача — прикрытие береговых ракетных комплексов в пунктах постоянной дислокации, на марше и на огневых позициях.

Основу вооружения составляют комплексы «Бал» и «Бастион», отличающиеся высокой мобильностью. При необходимости их можно быстро рассредоточить в прибрежных районах. БРК предназначены для защиты побережья и проливов, а также прикрытия военно-морских баз.

Комплекс «Бал» более компактный, но уступает по дальности: он использует ракеты Х-35 с дальностью свыше 200 км. «Бастион» оснащен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», способными поражать цели на дистанции до 600 км.

Военно-морской флот также отрабатывал оперативную передислокацию БРК на расстояния в сотни и тысячи километров с использованием кораблей, наземного транспорта и военно-транспортной авиации. Такие маневры позволяют в короткие сроки создавать мощную оборону на нужном стратегическом направлении.

Богдан Степовой